Названы пять перспективных направлений для внутреннего туризма в России

Инфраструктура некоторых регионов, которые раньше не были популярны у туристов, в настоящий момент развивается именно с учетом привлечения туристического потока. Об этих рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин в интервью телеканалу RT, опубликованном в воскресенье, 15 декабря.

Речь идет о республиках Тыве, Бурятии и Удмуртии, а также о Самарской и Мурманской областях.

«Турпоток в сибирскую республику Тыву растет какими-то сумасшедшими темпами... Сложная экосистема республики включает пустыни, степи, альпийские луга, тундру, тайгу, ледники», — рассказал Малыгин.

Эксперт также отметил нетронутую природу региона, биосферные заповедники и отличную рыбалку. Он помнил, что республика Тыва является любимым регионом для отпусков президента России Владимира Путина.

Говоря о республике Бурятии, Малыгин рассказал о том, что в настоящий момент, помимо озера Байкал, регион развивает и другие туристические маршруты. В республике существуют паломнический, экологический и этнографический туризм, горные лыжи и туры, посвященные национальной кухне. Также эксперт отметил буддийскую культуру, которая пока еще в новинку путешественникам, а также Саяны и минеральные источники.

Кроме этого, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» порекомендовал туристам обратить внимание на Удмуртию как на центр исторического и культурного туризма. Он привел в пример Национальный музей имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта, а также достопримечательности Ижевска, которые находятся в шаговой доступности.

В Мурманской области инфраструктура развита слабо, но туда едут в основном те, кто хочет пожить на природе, а главной особенностью региона является северное сияние, отметил Малыгин.

Также, по его словам, вторую жизнь в туризм Самарской области вдохнул чемпионат мира по футболу 2018 года. Он убежден, что этот регион привлекает туристов новыми развлекательными точками и достопримечательностями.

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