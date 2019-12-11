Россияне предпочли в Новый год пляжные туры

Большинство организованных туристов из России предпочитает в новогодние праздники путешествовать в пляжных направлениях. Об этом в среду, 11 декабря, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Пляжный отдых выбирают более 80% путешественников, передает ТАСС. Среди таких направлений лидирует Таиланд. Далее следуют Куба, Доминикана, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Шри-Ланка, Индия. Также в десятку самых продаваемых стран вошла Турция.

Минимальная стоимость тура по акциям раннего бронирования составляла 45 тыс. рублей. Сейчас она поднялась до 90 тыс. рублей.

В ноябре эксперты рассказали о самых популярных направлениях для новогодних поездок по России. Лидерами среди внутренних направлений стали Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы.