Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

Экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову задержали по делу о заказном убийстве. Об этом 14 декабря сообщил Следственный комитет (СК) России на своем сайте.

По версии следствия, Швецова наняла убийц, чтобы расправиться со следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК Александром Леоновым, который являлся бывшим мужем ее сестры.

Отмечается, что причиной могли стать неприязненные отношения с покойным.

По данным СК, Швецова «заказала» убийство Леонова у банды Аслана Гагиева в августе 2012 года. В сентябре того же года Леонов был убит в Москве.

По данным следствия, Гагиев, известный по прозвищу Джако, создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Всего группировкой были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и многие другие.

Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года. Чтобы избежать отправки в Россию, он симулировал аэрофобию, однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.