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Шарапова снялась в эпизоде сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российская теннисистка сыграла в эпизоде американского сериала «Утреннее шоу», в котором главные роли исполняют голливудские актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Ущипните меня! Поистине нереальный опыт съемок эпизода для «Утреннего шоу» с самыми добрыми женщинами, которых я когда-либо могла попросить сесть рядом», — подписала Шарапова совместное фото с актрисами.

Спортменка пошутила, что благодаря своей роли, вероятно, будет удостоена чести посетить церемонию вручения наград в сфере кино и телевидения «Золотой глобус».

Сериал «Утреннее шоу» вышел на стриминговом сервисе Apple TV+ и повествует о закулисье телевизионного шоу на американском телевидении, в частности, о конкуренции двух ведущих.

Ранее, 9 декабря, был оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020. «Утреннее шоу» борется в номинации «Лучший драматический сериал», а Уизерспун и Энистон представлены в главной женской категории за свои роли.

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