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Джуд Лоу не увидел богохульства в сериале «Молодой папа»

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Фото: Canal+
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Итальянский режиссер Паоло Соррентино снимал сериал «Молодой папа» и его продолжение с уважением к вере и без намерений задеть чьи-то чувства. Об этом заявил исполнитель главной роли в сериале Джуд Лоу в опубликованном в среду, 11 декабря, интервью «РБК Стиль».

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По словам актера, он не испытывал дискомфорта, исполняя роль папы римского, что многие зрители оценили как богохульство.

«Весь этот проект ни в коем случае не расследование внутри церкви или документальная история. Паоло (Соррентино) на примере церкви исследует общество в целом и делает это, повторюсь, с огромным уважением», — объяснил Джуд Лоу.

Он также подчеркнул, что целью режиссера было показать человека, максимально обремененного правилами и обязанностями и исследовать его душу «со всеми противоречиями и сомнениями».

Отмечается, что продолжение сериала под названием «Новый папа» стартует на стриминговых сервисах 10 января 2020 года.

В мае стало известно, что в продолжении сериала «Молодой папа» снимутся американская актриса Шэрон Стоун и певец Мэрилин Мэнсон. Отмечалось также, что Джуд Лоу вернется к главной роли папы Пия XIII. Помимо этого, в центре событий появится персонаж Джона Малковича, который станет следующим папой.

«Молодой папа» вышел осенью 2016 года. Сериал завоевал в основном положительные рецензии критиков и побил зрительские рейтинги на итальянском телевидении, опередив «Игру престолов». Лоу получил номинации на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

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