Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя «Яблока», возглавил партию по итогам ХХI съезда, сообщает пресс-служба партии.

За него проголосовали 69 делегатов, для победы в первом туре ему нужно было преодолеть минимальный порог в 67 голосов.

Второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг, за него отдали свои голоса 40 однопартийцев, третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).

Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по экономической специальности.

Он вступил в партию «Яблоко» еще в 1995 году. В 2015-м он уже претендовал на пост председателя партии, однако уступил депутату заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой.

На сентябрьских выборах три члена партии «Яблоко» прошли в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.