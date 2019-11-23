Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд «Единой России» провел ротацию одного из руководящих органов партии — ее высшего совета. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает ТАСС.

Как заявил в ходе выступления на съезде председатель высшего совета Борис Грызлов, несколько членов органа «в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам».

По данным агентства, из совета были выведены восемь человек, в том числе депутат Госдумы Александр Карелин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов.

В этот же день в ходе съезда «Единой России» президент страны Владимир Путин заявил, что самой важной задачей партии является работа по реализации национальных проектов. Он отметил необходимость того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни.

Ранее главные задачи партии на предстоящих в 2020–2021 годах выборах назвал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в первую очередь нужно сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение качества жизни граждан.