В Рыбинске прошло шествие 2020 Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов состоялся в городе Рыбинск Ярославской области, в нем приняли участие 2020 участников, сообщает администрация Рыбинска.

Возглавил шествие Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка.

Шествие двигалось в центр города «под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей». В колонне были Деды Морозы на ходулях, велосипедах, самокатах и автоплатформах.

Участниками парада стали и новогодние герои из других стран, например, представляющий Францию темнокожий Пэр Ноэль.

По окончании парада главный Дед Мороз страны зажег огни на городской елке.

Праздничный вечер продолжился музыкальной программой и гастрономическим фестивалем «Рыбная резиденция Деда Мороза».

1 декабря в подмосковной Электростали в преддверии новогодних праздников состоялось шествие Дедов Морозов, в котором приняли участие несколько тысяч человек.