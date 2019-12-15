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В Рыбинске прошло шествие 2020 Дедов Морозов

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Фото: Администрация города Рыбинск/rybinsk.ru
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Парад Дедов Морозов состоялся в городе Рыбинск Ярославской области, в нем приняли участие 2020 участников, сообщает администрация Рыбинска.

Возглавил шествие Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка.

Шествие двигалось в центр города «под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей». В колонне были Деды Морозы на ходулях, велосипедах, самокатах и автоплатформах.

Участниками парада стали и новогодние герои из других стран, например, представляющий Францию темнокожий Пэр Ноэль.

По окончании парада главный Дед Мороз страны зажег огни на городской елке.

Праздничный вечер продолжился музыкальной программой и гастрономическим фестивалем «Рыбная резиденция Деда Мороза».

1 декабря в подмосковной Электростали в преддверии новогодних праздников состоялось шествие Дедов Морозов, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

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