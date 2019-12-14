Автобусное сообщение свяжет Москву и Ташкент

Автобусы из Ташкента начнут ходить в Москву с 19 декабря. Об этом сообщает министерство транспорта Узбекистана в Facebook в субботу, 14 декабря.

«19 декабря в 12:00 (10:00 мск) с автовокзала «Ташкент» отправится первый автобус в столицу Российской Федерации город Москва. Стоимость билета составит 900 тыс. сумов», — сказано в сообщении.

В Москве автобус прибывает на станцию «Новоясеневская».

11 декабря стало известно, что между Севастополем и Москвой весной 2020 года начнет курсировать поезд.