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Узбекистан решил присоединиться к ЕАЭС

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом в среду, 2 октября, сообщает «РИА Новости».

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«Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету», — отметила Матвиенко.

В ходе встречи с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым она выразила надежду, что это решение республики будет реализовано без задержек. По словам главы Совфеда, присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет «огромным делом».

Накануне ЕАЭС также подписал соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. Договор будет касаться торговли не только товарами, но также и услугами и инвестициями. В него входят семь различных соглашений, рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. Основная цель соглашений — упрощение процедур и снижение пошлин в товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

Евразийский экономический союз — международная организация, в которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

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