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Суд вынес приговор экс-главе Службы безопасности Узбекистана

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Фото: gazeta.uz
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Военный суд Узбекистана приговорил экс-главу Службы национальной безопасности Ихтиера Абдуллаева к 18 годам лишения свободы. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба суда.

«Ихтиер Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями», — говорится в сообщении суда.

Абдуллаев был назначен на место начальника службы национальной безопасности в конце января прошлого года, до этого он занимал пост генерального прокурора Узбекистана. 11 февраля 2019 года Абдуллаев покинул должность председателя СГБ по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья.

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