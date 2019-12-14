Правительство поручило Минфину разработать меры по эффективному расходованию бюджета

Правительство России поручило Министерству финансов подготовить предложения по эффективному и равномерному и расходованию средств бюджета, говорится перечне поручений по итогам заседания кабинета министров, прошедшего 12 декабря.

Предложения должны быть предоставлены правительству до 15 февраля 2020 года.

Кроме этого, в документе отмечается низкая эффективность реализации федеральных целевых программ «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» и «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» за период с января по сентябрь 2019 года.

В связи с этим Федеральной службе исполнения наказаний и госкорпорации «Роскосмос» поручено принять меры для реализации этих программ и доложить о них правительству в срок до 20 декабря 2019 года.

Вместе с тем Министерству экономического развития поручено проанализировать меры по обеспечению расходования федерального бюджета на федеральные целевые программы. Эти предложения должны быть предоставлены до 15 февраля 2020 года.

12 декабря сообщалось, что до 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». На этом нацпроекте сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.