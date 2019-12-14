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Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главным преимуществом российских сериалов является то, что они понятны и близки россиянам, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам главы Минкульта, отечественные многосерийные фильмы глубоки по смыслу и рассказывают о жизни в стране.

«Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и, главное, понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — сказал Мединский в эфире радио «Говорит Москва» 13 декабря.

Кроме того, министр выразил сожаление из-за того, что россияне больше ходят в кино на зарубежные фильмы. Мединский призвал переломить ситуацию и не ходить на «голливудскую шнягу».

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