Прямой эфир

Мединский сравнил «Ну, погоди!» и «Человека-паука»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что российский мультфильм «Ну, погоди!» лучше американского сюжета о Человеке-пауке. Об этом он сказал 13 декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас собираются снимать продолжение «Ну, погоди!», продолжение «Умки». Не самые плохие герои. Уж лучше «Ну, погоди!», чем «Человек-паук», — сказал он.

О том, что киностудия «Союзмультфильм» выпустит новые серии мультфильма «Ну, погоди!», стало известно 15 ноября. Всего киностудия выпустит 26 серий, первая из которых выйдет в начале лета 2020 года.

25 ноября в пресс-службе киностудии сообщили о том, что в декабре 2019 года «Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка», приуроченную к его 50-летию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский вспомнил о фиговых листках после инцидента на выставке в Екатеринбурге
Мединский призвал российских детей читать книги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019