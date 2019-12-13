Мединский сравнил «Ну, погоди!» и «Человека-паука»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что российский мультфильм «Ну, погоди!» лучше американского сюжета о Человеке-пауке. Об этом он сказал 13 декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас собираются снимать продолжение «Ну, погоди!», продолжение «Умки». Не самые плохие герои. Уж лучше «Ну, погоди!», чем «Человек-паук», — сказал он.

О том, что киностудия «Союзмультфильм» выпустит новые серии мультфильма «Ну, погоди!», стало известно 15 ноября. Всего киностудия выпустит 26 серий, первая из которых выйдет в начале лета 2020 года.

25 ноября в пресс-службе киностудии сообщили о том, что в декабре 2019 года «Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка», приуроченную к его 50-летию.