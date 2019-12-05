Прямой эфир

Мединский призвал российских детей читать книги

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети в России читают много, но не то, что нужно, считает министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

Компьютер под партой: как учителя используют смартфоны учеников
Проекторов, компьютеров и «умных» досок на все классы на хватает, а мощные телефоны под партой есть у многих школьников

«Вот мы все говорим, что дети мало читают, мало читают. Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно — с «черного зеркала», — сказал Мединский, демонстрируя смартфон в ходе своей речи на X съезде Российского книжного союза, который проходит в Шуваловском корпусе Московского государственного университета.

Министр заявил, что в среднем дети проводят время в телефонах и планшетах по шесть часов в день. Он напомнил, что Минпросвещения выступило за ограничение смартфонов в школах, и назвал это отличной идеей.

«Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне — ровно наоборот», — отметил Мединский.

3 сентября сообщалось, что группа ученых из России завершила многолетнее исследование, в ходе которого доказала негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Согласно его результатам, у детей, использующих мобильные телефоны, замедляются простые слухо- и зрительно-моторные реакции, а также увеличивается показатель утомляемости и снижается показатель работоспособности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский признался, что совсем не смотрит телевизор
Эксперты выяснили, чем интересуются современные дети

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019