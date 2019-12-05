Мединский призвал российских детей читать книги

Дети в России читают много, но не то, что нужно, считает министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

«Вот мы все говорим, что дети мало читают, мало читают. Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно — с «черного зеркала», — сказал Мединский, демонстрируя смартфон в ходе своей речи на X съезде Российского книжного союза, который проходит в Шуваловском корпусе Московского государственного университета.

Министр заявил, что в среднем дети проводят время в телефонах и планшетах по шесть часов в день. Он напомнил, что Минпросвещения выступило за ограничение смартфонов в школах, и назвал это отличной идеей.

«Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне — ровно наоборот», — отметил Мединский.

3 сентября сообщалось, что группа ученых из России завершила многолетнее исследование, в ходе которого доказала негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Согласно его результатам, у детей, использующих мобильные телефоны, замедляются простые слухо- и зрительно-моторные реакции, а также увеличивается показатель утомляемости и снижается показатель работоспособности.