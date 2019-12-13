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Мединский вспомнил о фиговых листках после инцидента на выставке в Екатеринбурге

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Фото: РЕН ТВ
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Министр культуры России Владимир Мединский с иронией прокомментировал ситуацию на екатеринбургской выставке, организаторы которой вынудили художников заклеить стикерами и скотчем обнаженную натуру.

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«Раньше фиговые листочки прикрепляли, могли еще из камня какую-нибудь набедренную повязку заставить скульптора приделать. Сейчас — стикеры», — рассказал Мединский 13 декабря в беседе с «РИА Новости».

Глава Минкультуры добавил, что «модели айфонов меняются, а человечество остается всё тем же», и заверил, что подобные рекомендации культурным организациям министерство не рассылает.

Помимо этого, Мединский объяснил, почему до сих пор не завел телеграм-канал — по его словам, у него нет на это времени. Однако министр уточнил, что если бы вдруг решил завести канал, то непременно бы стал писать публично. По мнению Мединского, «чем больше анонимности, тем более безапелляционна, предвзята и необъективна критическая позиция».

8 декабря участникам выставки «АРТ-Екатеринбург» пришлось прикрыть обнаженные места у изображенных на полотнах женщин подручными средствами по просьбе организаторов. Те же, в свою очередь, назвали инициаторами запрета возмущенных экспозицией посетителей с детьми.

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