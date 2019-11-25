«Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка»

«Сюзмультфильм» в декабре 2019 года покажет новую серию мультфильма «Умка», приуроченную к его 50-летию. Об этом 25 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Новый эпизод мультфильма расскажет о важности искренней дружбы и покажет пример доброго отношения к животным. Отмечается, что эта серия станет завершением трилогии о медвежонке Умке. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева добавила, что в финале мультфильма прозвучит добрая и мелодичная песня, соответствующая лучшим традициям отечественной мультипликации.

«Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм «Умка ищет друга» вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища», — рассказала она.

Ранее, 15 ноября, стало известно о том, что «Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии мультфильма «Ну, погоди!». Всего киностудия выпустит 26 серий, первая из которых выйдет в начале лета 2020 года. 19 ноября партия «Коммунисты России» выступила против съемок новых эпизодов мультфильма, назвав новые серии попыткой цинично сыграть на ностальгии зрителей.