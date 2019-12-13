Ученые рассказали о пользе йоги для мозга

Ученые Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что занятия хатха-йогой оказывают благотворное влияние на человеческий мозг. Результаты исследования опубликовал портал MedicalExpress.

Для того чтобы выявить взаимосвязь между практикой хатха-йоги и состоянием мозга, специалисты провели 11 исследований. В пяти из них участвовали люди, которые ни разу в жизни не занимались йогой: им пришлось пройти курс из занятий, который длился от 10 до 24 недель и включал в себя физические упражнения, дыхательные практики и медитацию. Остальные исследования проводились между теми, кто регулярно практикует йогу, и теми, кто не имеет к ней никакого отношения.

В исследованиях использовались такие методы визуализации мозга, как МРТ и однофонная эмисионная томография. В результате ученые выяснили, что при занятиях йогой развиваются те же области мозга, что и при обычных физических упражнениях. К примеру, увеличивается гиппокамп — часть мозга, которая сокращается с возрастом и влияет на развитие деменции и болезни Альцгеймера, поскольку участвует в обработке памяти.

Кроме этого оказалось, что у людей, практикующих йогу, более развита префронтальная кора мозга — область, участвующая в планировании, управлении многозадачностью и принятии решений, а также поясная кора мозга и миндалевидное тело, отвечающие за эмоциональную регуляцию, обучение и память.

Профессор кинезиологии и общественного здравоохранения Университета Иллинойса Неха Готе заявила, что йога по своей природе не является аэробной практикой, из-за этого сходство их влияния на мозг требует дополнительного изучения.

«Практика йоги помогает улучшить эмоциональную регуляцию, уменьшить стресс, беспокойство и депрессию», — резюмировала она. Именно это, по мнению ученых, улучшает работу мозга.

13 ноября ученые выяснили, что занятия йогой Айенгара и дыхательные упражнения могут облегчить симптомы тревоги и депрессии за короткий срок.