Фигуристка Медведева заявила о желании заниматься йогой

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выразила желание заниматься йогой. Об этом пишет RT со ссылкой на Instagram 19-летней спортсменки.

В прошлом сезоне Медведевой не удалось пройти в финал «Гран-при». Фигуристка заняла седьмую строчку на чемпионате России 2019 года в Саранске и не прошла на чемпионат Европы. После этого спортсменка выиграла финал Кубка России и вошла в состав российской сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, где стала бронзовым призером, отмечает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время фигуристка, которая недавно провела гастрольный тур по Канаде, выступает на шоу в Японии.

13 мая сообщалось, что Медведева, уехавшая тренироваться в Канаду, рассказала, что скучает по России и русскому языку.