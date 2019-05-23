Прямой эфир

Фигуристка Медведева заявила о желании заниматься йогой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выразила желание заниматься йогой. Об этом пишет RT со ссылкой на Instagram 19-летней спортсменки.

В прошлом сезоне Медведевой не удалось пройти в финал «Гран-при». Фигуристка заняла седьмую строчку на чемпионате России 2019 года в Саранске и не прошла на чемпионат Европы. После этого спортсменка выиграла финал Кубка России и вошла в состав российской сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, где стала бронзовым призером, отмечает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время фигуристка, которая недавно провела гастрольный тур по Канаде, выступает на шоу в Японии.

13 мая сообщалось, что Медведева, уехавшая тренироваться в Канаду, рассказала, что скучает по России и русскому языку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Медведева ответила на критику по поводу использования английского языка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017