Медведева ответила на критику по поводу использования английского языка

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на критику болельщицы, упрекнувшей спортсменку в использовании английского языка.

Медведева, анонсируя свое выступление в среду, 8 мая, на шоу Stars on Ice, написала в Instagram на английском языке: «See you tonight, Winnipeg» (Увидимся сегодня вечером, Виннипег).

Одна из пользовательниц соцсети, как передает «Чемпионат», указала, что Медведева — россиянка, и поэтому должна писать на русском языке.

«А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком», — написала фигуристка в ответ.

Позже в интервью Winnipeg Free Press Медведева заявила, что иногда испытывает смешанные чувства от своей популярности в Instagram. Там у россиянки 764 тыс. подписчиков.

Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, стала двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также победительницей финалов Гран-при в 2015 и 2016 годах. В мае 2018 года она перешла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Разногласия спортсменки с бывшим тренером активно обсуждались в СМИ.