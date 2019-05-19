Прямой эфир

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью Евгении Медведевой. Об этом сообщил в воскресенье, 19 мая, «Спорт-Экспресс».

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить», — заявил Глейхенгауз.

Таким образом он ответил на обвинения фанатов в соцсетях в «воровстве» музыкальной темы для выступления.

Медведева назвала композицию Bad guy любимой в интервью, после которого стало известно, что Загитова будет выступать именно под эту песню.

СМИ начали активно обсуждать противостояние фигуристок после Олимпиады 2018 года, где Загитова стала первой, а Медведева — второй. Спортсменки тогда занимались в одной группе у тренера Этери Тутберидзе. Сообщалось, что Медведева перед Олимпиадой просила наставницу «придержать» 15-летнюю Загитову еще на год, но та выпустила ее на лед. Позднее Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

21 апреля олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от страницы своей соперницы Евгении Медведевой в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведева охарактеризовала Загитову и Туктамышеву одним словом
Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017