Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью Евгении Медведевой. Об этом сообщил в воскресенье, 19 мая, «Спорт-Экспресс».

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить», — заявил Глейхенгауз.

Таким образом он ответил на обвинения фанатов в соцсетях в «воровстве» музыкальной темы для выступления.

Медведева назвала композицию Bad guy любимой в интервью, после которого стало известно, что Загитова будет выступать именно под эту песню.

СМИ начали активно обсуждать противостояние фигуристок после Олимпиады 2018 года, где Загитова стала первой, а Медведева — второй. Спортсменки тогда занимались в одной группе у тренера Этери Тутберидзе. Сообщалось, что Медведева перед Олимпиадой просила наставницу «придержать» 15-летнюю Загитову еще на год, но та выпустила ее на лед. Позднее Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

21 апреля олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от страницы своей соперницы Евгении Медведевой в Instagram.