Прямой эфир

Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Алина Загитова возглавила рейтинг в женском одиночном катании. Об этом свидетельствуют данные Международного союза конькобежцев (ISU).

Дали пять: российские фигуристы показали лучший результат за 16 лет
На чемпионате мира в японской Сайтаме наши спортсмены одержали безоговорочную победу в медальном зачете

Представительница России почти на тысячу баллов опережает идущую второй японскую фигуристку Сатоко Мияхару. Тройку лидеров замыкает другая россиянка — Евгения Медведева.

Кроме того, в топ-10 попали еще две фигуристки из России — Станислава Константинова (9-е место) и Софья Самодурова (10-е). Елизавета Туктамышева расположилась на 13-й строчке.

В мужском одиночном катании рейтинг возглавил действующий чемпион мира из США Натан Чен. Лучший результат среди россиян — третье место Михаила Коляды.

В марте Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Японии. За счет этого она стала первой российской фигуристкой, выступающей в одиночном катании, которой удалось завоевать все титулы в фигурном катании. Главным же достижением Загитовой стала победа на Олимпийских играх в Южной Корее.

Ранее стало известно, что Загитова отписалась от страницы Медведевой в Instagram. Это заметил один из пользователей, который стал участником конкурса комментариев к фотографии Медведевой в откровенном розовом латексном наряде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017