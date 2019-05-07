Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Алина Загитова возглавила рейтинг в женском одиночном катании. Об этом свидетельствуют данные Международного союза конькобежцев (ISU).

Представительница России почти на тысячу баллов опережает идущую второй японскую фигуристку Сатоко Мияхару. Тройку лидеров замыкает другая россиянка — Евгения Медведева.

Кроме того, в топ-10 попали еще две фигуристки из России — Станислава Константинова (9-е место) и Софья Самодурова (10-е). Елизавета Туктамышева расположилась на 13-й строчке.

В мужском одиночном катании рейтинг возглавил действующий чемпион мира из США Натан Чен. Лучший результат среди россиян — третье место Михаила Коляды.

В марте Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Японии. За счет этого она стала первой российской фигуристкой, выступающей в одиночном катании, которой удалось завоевать все титулы в фигурном катании. Главным же достижением Загитовой стала победа на Олимпийских играх в Южной Корее.

Ранее стало известно, что Загитова отписалась от страницы Медведевой в Instagram. Это заметил один из пользователей, который стал участником конкурса комментариев к фотографии Медведевой в откровенном розовом латексном наряде.