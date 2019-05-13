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Медведева охарактеризовала Загитову и Туктамышеву одним словом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева кратко охарактеризовала своих коллег — Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Макарена».

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«Туктамышева? Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь», — сказала Медведева.

Загитову спортсменка назвала «работягой». Она отметила, что коллега по сборной очень много работала во время подготовки к Играм в Пхенчхане, на которых она завоевала золотую медаль.

Кроме того, Медведева назвала великой тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

В марте этого года Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Японии. За счет этого она стала первой российской фигуристкой, выступающей в одиночном катании, которой удалось завоевать все титулы в фигурном катании. Главным же достижением Загитовой стала победа на Олимпийских играх в Южной Корее. Медведева заняла на чемпионате мира третье место.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг в женском одиночном катании. Медведева располагается на третьей строчке.

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