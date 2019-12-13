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Женщина с ребенком пропала на Ставрополье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ставрополе пропали женщина и ее шестилетний сын, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись. Об этом 13 декабря сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

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«Следователь СКР и полицейские проводят проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение пропавших материи и ее ребенка», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали 46-летнюю Назели Мусаелян с ребенком в ставропольской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33.

Пропавшая женщина была одета в красное пальто с капюшоном, черные брюки и такие же сапоги. Ее рост составляет 170 см, телосложение худощавое, карие глаза и темные волосы до плеч.

Рост мальчика примерно 100 см, он был одет в черную шапку-ушанку, серую куртку и серые штаны. Волосы русые и короткие.

Следователи призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении этих людей, сообщить в территориальный отдел СК по номеру 26-25-28 или в полицию по телефону 02 (102).

10 декабря в Ивановской области пропал восьмилетний мальчик.

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