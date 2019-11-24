В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

«По предварительной версии, мальчик гулял вместе с двумя приятелями. В вечернее время подростки разошлись по домам. Однако домой 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно», — цитирует ТАСС представителя регионального Следственного управления СК РФ.

Ребенка ищут полицейские, спасатели и водолазы, осматривающие реку рядом с поселком.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

20 ноября в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки. В ходе проверки мать сообщила, что продала ребенка.