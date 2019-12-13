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Гинера отстранили от футбола на три месяца

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей. Об этом 13 декабря сообщил журналистам председатель комитета Семен Андреев.

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«Решение: первое — запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе — оштрафовать Гинера на 1 млн рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

В случае если за время условного срока подобные нарушения повторятся, комитет продлит наказание. Гинер может обжаловать это решение в течение трех дней.

Ранее 7 декабря после матча чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА, завершившегося со счетом 1:1, Гинер раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА призвал Егорова уволиться и заявил, что для него «не существует таких понятий, как честь и совесть».

Также после матча в телеэфир попал эпизод, где главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, используя ненормативную лексику, обсуждал с судьями спорные моменты игры. За это 11 декабря контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Ганчаренко на три матча, на один из которых условно.

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