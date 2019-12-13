Гинера отстранили от футбола на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей. Об этом 13 декабря сообщил журналистам председатель комитета Семен Андреев.

«Решение: первое — запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе — оштрафовать Гинера на 1 млн рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

В случае если за время условного срока подобные нарушения повторятся, комитет продлит наказание. Гинер может обжаловать это решение в течение трех дней.

Ранее 7 декабря после матча чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА, завершившегося со счетом 1:1, Гинер раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА призвал Егорова уволиться и заявил, что для него «не существует таких понятий, как честь и совесть».

Также после матча в телеэфир попал эпизод, где главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, используя ненормативную лексику, обсуждал с судьями спорные моменты игры. За это 11 декабря контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Ганчаренко на три матча, на один из которых условно.