Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится», — сказал он.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Гинер кратко охарактеризовал судейство матча в Краснодаре.

«Беспредел! Я такого не видел за все время работы в ЦСКА», — подчеркнул он, отметив, что для Егорова «не существует таких понятий, как честь и совесть».

Поводом для недовольства Гинера стало судейство Василия Казанцева в матче 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА. Во втором тайме нападающий хозяев поля Ари упал в штрафной армейцев после столкновения с полузащитником гостей Иваном Обляковым. Арбитр не заметил, как перед этим Ари подыграл себе рукой, и назначил пенальти в ворота ЦСКА, который нападающий не реализовал, но оказался первым на добивании и сравнял счет в игре.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА закончился со счетом 1:1.

Работа судей в чемпионате России по футболу сезона-2019/2020 регулярно вызывает вопросы у представителей клубов. Александр Егоров после каждого игрового тура выступает с разъяснениями по допущенным ошибкам и при этом постоянно подвергается критике.

По данным «СЭ», большинство клубов РПЛ выступает за отставку известного в прошлом рефери с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. Не исключено, перемены произойдут в зимней паузе, которая наступает после матчей 19-го тура в воскресенье, 8 декабря. Чемпионат возобновится в марте 2020 года.

В ноябре руководство Российского футбольного союза объявило о назначении известного бизнесмена Ашота Хачатурянца на должность председателя судейского комитета РФС. Хачатурянц сообщил о намерении реформировать судейства, среди задач – снижение возраста арбитров и увеличение их гонораров.