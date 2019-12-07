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«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА завершился со счетом 1:1, пишет «Газета.ру».

Игра состоялась на домашнем стадионе «Краснодара». На 15-й минуте счет в матче открыл полузащитник армейцев Иван Обляков с передачи Кристияна Бистровича. На 63-й минуте арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, который не реализовал форвард «Краснодара» Ари, однако он первым оказался на добивании и сравнял счет.

По итогам 19-то тура РПЛ «Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидера чемпионата петербургского «Зенита» «быки» отстают на 10 очков. ЦСКА занимает третье место в таблице, набрав 34 очка.

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» со счетом 1:0 увеличил отрыв от второго места и гарантировал себе победу по итогам осенней части чемпионата.

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