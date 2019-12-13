Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в пятницу, 13 декабря.

Соответствующее решение было принято советом директоров ЦБ.

Ранее 5 декабря директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин заявил, что ЦБ предпочитает изменять ключевую ставку постепенно — на 25 базисных пунктов. По его словам, 0,25 процентного пункта — предпочтительный шаг, с помощью которого можно оценить воздействие уже принятых решений на денежно-кредитные условия и на экономику в целом. Таким образом, регулятор получает возможность более плавно калибровать денежно-кредитную политику с учетом поступающей информации. По его мнению, более мелкие изменения не будут иметь достаточного влияния на экономику.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Кроме того, этот показатель — максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.