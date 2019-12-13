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ЦБ аннулировал лицензии двух банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух кредитных организаций. Санкции регулятора коснулись петербургского Невского народного банка и Кранбанка (Иваново). Информация об этом размещена на официальном сайте ЦБ в пятницу, 13 декабря.

По данным ЦБ, Невский народный банк полностью утратил собственные средства в связи с хищением активов. Кроме того, он нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Помимо этого, в течение года игнорировал исполнение предписаний Центробанка.

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Как отмечает ТАСС, выплаты вкладчикам финансовой организации начнутся не позднее 27 декабря.

Что касается Кранбанка, то он, по сведениям ЦБ, также нарушили федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность в стране. В частности, фиксировалось нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Как пишет «Интерфакс», по размеру активов Кранбанк занимал 204-е место в российской банковской системе, Невский народный банк — 317-е.

29 ноября ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка. Причиной для отзыва лицензии стало неисполнение кредитной организацией законодательства в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

22 ноября Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест». В этот же день лицензии лишился Кредпромбанк.

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