ЦБ аннулировал лицензии двух банков

Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух кредитных организаций. Санкции регулятора коснулись петербургского Невского народного банка и Кранбанка (Иваново). Информация об этом размещена на официальном сайте ЦБ в пятницу, 13 декабря.

По данным ЦБ, Невский народный банк полностью утратил собственные средства в связи с хищением активов. Кроме того, он нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Помимо этого, в течение года игнорировал исполнение предписаний Центробанка.

Как отмечает ТАСС, выплаты вкладчикам финансовой организации начнутся не позднее 27 декабря.

Что касается Кранбанка, то он, по сведениям ЦБ, также нарушили федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность в стране. В частности, фиксировалось нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Как пишет «Интерфакс», по размеру активов Кранбанк занимал 204-е место в российской банковской системе, Невский народный банк — 317-е.

29 ноября ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка. Причиной для отзыва лицензии стало неисполнение кредитной организацией законодательства в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

22 ноября Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест». В этот же день лицензии лишился Кредпромбанк.