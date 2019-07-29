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ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация». Об этом в понедельник, 29 июля, сообщается на сайте регулятора.

Как отметили в ЦБ, причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация не отразила в отчетности наличие денежных средств на счетах в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

По данным рейтинга «РИА Новости», на 1 июня 2019 года кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе РФ.

26 июля ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк. Поводом для такого решения стали нарушения со стороны кредитной организации, скрывшей свое настоящее финансовое положение, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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