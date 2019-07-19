ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного банка «Жилкредит». Об этом говорится в приказе регулятора, опубликованном на его сайте.

Причиной отзыва лицензии стала невозможность вовремя исполнить обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности, говорится в документе.

Причиной затруднений банка стало взыскание крупной суммы по судебному решению, передает пресс-служба ЦБ. Из-за этого он потерял 35% капитала. Большинство активов «Жилкредита» составляло труднореализуемое непрофильное имущество, поэтому он не смог своевременно исполнить обязательства.

В банке назначена временная администрация.

«Жилкредит» занимал 420-е место в банковской системе России по величине активов. Банк входит в программу страхования вкладов.