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Срок владения ЦБ коммерческими организациями хотят ограничить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Центробанк планируют ограничить в сроках владения коммерческими организациями пятью годами. Такие поправки к закону «О защите конкуренции» готовит Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в ведомстве, уточнив, что окончательные формулировки пока не выработаны.

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«В последние годы доля государства на рынке банковских услуг значительно возросла, что ведет к ограничению конкуренции. Это, в свою очередь, может вести к повышению стоимости услуг, снижению их качества, инновационности и тому подобного», — пояснили в министерстве цель поправок.

Федеральный чиновник финансово-экономического блока рассказал, что один из вариантов регулирования — обязать Банк России частично возвращать затраченные им на санацию средства для компенсации выпадающих доходов. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора.

Источник «Известий», близкий к ЦБ, сообщил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов, как поскорее отдать перешедшие под контроль регулятора банки в частные руки. Другой федеральный чиновник из контрольно-надзорных органов пояснил, что эта проблема действительно обсуждается в правительстве, однако там опасаются, что прямое требование продать организации создаст нервозность на финансовом рынке.

В пресс-службе ЦБ на просьбу прокомментировать поправки отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде Ассоциации банков «Россия». Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать «хорошие прибыльные активы за бесценок».

Подробнее — в материале «Известий»:

Бремя временно: ЦБ намерены избавить от санируемых банков

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