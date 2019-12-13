Бюджет Ижевска одобрили на публичных слушаниях

Проект бюджета Ижевска на 2020–2022 годы одобрили на публичных слушаниях, которые прошли в городской администрации 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Доходная и расходная части бюджета на 2020 год составят 12,99 млрд рублей, на 2021 год — 12,81 млрд рублей, на 2022 год — 13,13 млрд рублей. Таким образом, проект бюджета на весь трехлетний период является бездефицитным, отмечает ИА «Сусанин».

Традиционно бюджет носит социально ориентированный характер. Почти 8,14 млрд рублей бюджета пойдут на заработные платы бюджетникам. При этом начальник управления финансов городской администрации Павел Новгородцев подчеркивает, что бюджет на следующий год является напряженным, отдельные статьи расходов требуют дополнительной финансовой поддержки.

По информации пресс-служба муниципалитета, депутаты гордумы рассмотрят и примут проект на сессии 19 декабря.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.