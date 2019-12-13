Прямой эфир

Бюджет Ижевска одобрили на публичных слушаниях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект бюджета Ижевска на 2020–2022 годы одобрили на публичных слушаниях, которые прошли в городской администрации 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Доходная и расходная части бюджета на 2020 год составят 12,99 млрд рублей, на 2021 год — 12,81 млрд рублей, на 2022 год — 13,13 млрд рублей. Таким образом, проект бюджета на весь трехлетний период является бездефицитным, отмечает ИА «Сусанин».

Традиционно бюджет носит социально ориентированный характер. Почти 8,14 млрд рублей бюджета пойдут на заработные платы бюджетникам. При этом начальник управления финансов городской администрации Павел Новгородцев подчеркивает, что бюджет на следующий год является напряженным, отдельные статьи расходов требуют дополнительной финансовой поддержки.

По информации пресс-служба муниципалитета, депутаты гордумы рассмотрят и примут проект на сессии 19 декабря.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019