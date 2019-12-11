Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона (рублей. — Ред.). Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей», — заявил Кудрин в ходе встречи с Путиным.

«Что-то многовато», — ответил ему президент.

По мнению Кудрина, подобные показатели говорят о том, что некоторые процедуры необходимо сделать менее бюрократизированными.

20 ноября первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что неисполнение расходов бюджета в этом году на 1 трлн рублей связано с ужесточением правил для повышения эффективности трат. По словам министра, ранее были разрешены авансовые платежи, а теперь казначейство «каждый рубль отслеживает», и получить деньги из бюджета стало сложнее.