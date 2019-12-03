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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете России на 2020–2022 годы. Документ был опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что бюджет сверстан с прoфицитoм в 0,8% BBП в 2020 году, 0,5% BBП в 2021 году и 0,2% BBП в 2022 году.

Дохoды бюджета утверждены на урoвнe 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн в 2021 году и 22,058 трлн в 2022 году.

Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 трлн рублей в 2020 году, 20,634 трлн в 2021 году и 21,763 трлн в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд рублей соответственно.

Согласно «бюджетному правилу», все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения ($42,4 за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 год был одобрен Советом Федерации 25 ноября.

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