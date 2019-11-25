Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.

Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.

Отмечается, что расходы также увеличатся: в 2020 году они составят 19,503 трлн рублей, в 2021-м ожидаются на уровне 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей. Большая часть средств уйдет на расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

В законе сохраняется приоритетное финансирование нацпроектов, отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финрынкам. Общий объем средств, направленных на их реализацию и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составит 6,9 трлн рублей.

«Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели (нацпроекты. — Ред.), на 1 октября 2019 года составил менее 50 процентов. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков», — сказано в заключении.

Наиболее существенные изменения коснулись межбюджетных трансфертов. Впервые на 2020 год предусматривается утверждение 203 таких трансфертов из 217. Кроме того, сенаторы продлили реструктуризацию задолженности регионов по бюджетным кредитам до 2029 года.

Профицит федерального бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составит 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть Urals в 2020 году — $42,4 за баррель, дополнительные доходы от продажи нефти сверх этой стоимости будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Ранее, 19 ноября, стало известно, что Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.