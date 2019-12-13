Менторский клуб для технологических стартапов создали на Дальнем Востоке

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) запускает «Менторский клуб» — программу поддержки для технологических стартапов. Наставниками станут предприниматели, консультанты, финансисты. Основная цель — подготовить проекты ранних стадий к привлечению инвестиций, как со стороны самого ДФВТ, так и от нового «Посевного фонда», который появится в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

Менторская работа будет вестись по четырем направлениям: сопровождение деятельности, развитие бизнеса, привлечение инвестиций, ведение бизнеса на Дальнем Востоке. В ближайшее время ДФВТ планирует усилить направление экспертной поддержки проектов ранних стадий за счет запуска в регионе акселерационных программ в партнерстве с крупными технологическими лидерами, отмечает ИА SakhalinMedia.

За первую неделю тестового режима работы программы, в ДФВТ обратились более 20 компаний из разных регионов Дальнего Востока с запросом на экспертную поддержку.