На два фонда: Чубайс создаст структуры по развитию цифровой экономики

В России появится Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на его создание выделят 20 млрд рублей из бюджета. Об этом говорится в письме главы компании Анатолия Чубайса к министру экономического развития Максиму Орешкину (документ есть у «Известий»). Организация поддержит высокотехнологичные предприятия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Часть из них относится к малому и среднему бизнесу (МСП), поэтому для расширения мер его стимулирования следовало бы создать отдельный узкоспециализированный фонд, уверен Анатолий Чубайс. По его мнению, для этого «Роснано» необходимы дополнительные 1,5 млрд рублей из нацпроекта МСП. Ниша господдержки предпринимателей и так переполнена, поэтому стоило бы докапитализировать существующие организации, а не создавать новые, полагают представители бизнеса.

Два фонда

Госкомпания «Роснано» получит 20 млрд рублей из бюджета на создание фонда прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты. Такое решение было принято на совещании у зампреда правительства Максима Акимова, следует из письма Анатолия Чубайса к Максиму Орешкину. Фонд будет предоставлять средства на цели коммерциализации и масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика», заявили «Известиям» в «Роснано».

К сквозным цифровым технологиям относятся блокчейн, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, виртуальная и дополненная реальности, а также нейро-, квантовые и новые производственные технологии.

Часть проектов, которые планирует профинансировать новая организация, относится к малому и среднему предпринимательству, следует из письма Анатолия Чубайса. В связи с этим глава «Роснано» попросил Максима Орешкина поддержать инициативу о выделении компании дополнительных 1,5 млрд бюджетных денег на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.

Это предложение уже поддержала Корпорация МСП: специализированный фонд поспособствует увеличению количества небольших предприятий, которые занимаются технологическими инновациями, росту объема их экспорта и производительности труда, заявили «Известиям» в организации.

В Минэкономразвития комментировать просьбу Анатолия Чубайса отказались, в правительстве на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Согласно паспорту нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ежегодно помощь государства должны получать не менее 100 инновационных субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе стартапы и быстрорастущие компании. По состоянию на конец ноября, финансовую поддержку, помощь в закупках, а также имущественную, правовую и консультационную помощь получили 106 высокотехнологичных малых предприятий, сообщили в Корпорации МСП.

Планы и цели

«Известия» ознакомились с презентацией по поддержке высокотехнологичных компаний, направленной «Роснано» в Минэк. Так, планируется, что Фонд проектов цифровой экономики будет инвестировать в каждое мероприятие от 100 млн до 3 млрд рублей, а его объем достигнет 60 млрд рублей (до 40 млрд составят внебюджетные средства). Эти деньги позволят фонду поддержать до 80 перспективных компаний в сфере сквозных цифровых технологий и создать до 5,8 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест к 2024 году. Также «Роснано» рассчитывает, что объем экспорта портфельных компаний фонда составит 2,4 млрд рублей. Первые инвестиции организация сделает во II квартале 2020 года, говорится в документе.

Фонд поддержки МСП мог бы начать вложения в III квартале 2020-го, следует из презентации. При целевом объеме в 6 млрд рублей предполагается, что за пять лет он инвестирует от 150 млн до 500 млн рублей в 40 компаний и обеспечит 3,3 тыс. новых рабочих мест. Вклад субъектов МСП в экспорт при поддержке фонда достигнет 800 млн рублей.

Малые компании смогут получить поддержку, если они работают в высокотехнологичных отраслях (IT, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) с использованием инноваций, позволяющих вывести на рынок новый продукт. Кроме того, важно, чтобы проект можно было масштабировать, следует из презентации.

В потенциальный пайплайн предприятий, в которые мог бы инвестировать фонд, вошли 73 малые фирмы. Среди них компании по обработке отходов и лома черных металлов, производству лекарственных препаратов и медицинского оборудования, созданию и использованию баз данных, информационных ресурсов и др.

Скепсис у бизнеса

Сегодня у «Роснано» есть семь инвестфондов совокупным объемом более 100 млрд рублей, отмечают эксперты. Прежде чем создавать новую организацию, необходимо понять, чем она отличается, например, от уже действующих многочисленных венчурных компаний, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Идея создать новые структуры на том поле господдержки, которое уже заполнено, причем не одной организацией, а несколькими, вызывает вопросы, согласился сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Фонд развития интернет-инициатив, Корпорация МСП, Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания и другие — только на направлении поддержки технологий уже есть десяток государственных институтов развития, добавил эксперт. Более того, многие из них покрывают своей деятельностью и сектор МСП. Возможно, стоило бы докапитализировать один из имеющихся фондов, а не создавать новый, предположил Антон Данилов-Данильян.

Высокотехнологичный сегмент российской экономики, безусловно, нуждается в инвестициях, и прямая функция «Роснано» — заниматься такими вещами, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он также добавил, что повысить эффективность вложений поможет привлечение в фонд «Роснано» средств частных инвесторов.