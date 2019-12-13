Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки губернатора

Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) сложило полномочия после отставки губернатора региона Александра Левинталя, о которой было объявлено накануне, 12 декабря. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

12 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Левинталя. Он покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы ЕАО был назначен Ростислав Гольдштейн. Российский лидер уже провел с ним рабочую встречу. В тот же день в отставку ушел губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Гольдштейн обучается на третьем потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Левинталь стал врио главы Еврейской автономной области в феврале 2015 года, тогда он был назначен на этот пост президентом. В сентябре 2015 года он победил на выборах и занял должность главы региона.