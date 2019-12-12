Прямой эфир
Сюжет:

Путин принял отставку главы ЕАО

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейского автономного округа (ЕАО) Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем же указом Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна. Президент успел провести с ним рабочую встречу.

Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

24 февраля 2015 года Левинталь был назначен врио губернатора ЕАО указом президента России. В сентябре 2015 года он победил на выборах и занял должность главы региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Мэром Челябинска впервые избрана женщина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019