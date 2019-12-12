Путин принял отставку главы ЕАО

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейского автономного округа (ЕАО) Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем же указом Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна. Президент успел провести с ним рабочую встречу.

Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

24 февраля 2015 года Левинталь был назначен врио губернатора ЕАО указом президента России. В сентябре 2015 года он победил на выборах и занял должность главы региона.