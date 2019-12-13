Прямой эфир

Омская полиция ищет сбежавшего с места ДТП с автобусом водителя «Газели»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске разыскивают водителя грузового автомобиля «Газель», который сбежал с места ДТП. Его машина столкнулась с пассажирским автобусом.

Как уточняет ИА «Город55», авария произошла 11 декабря, в среду, в районе 16:20. Предварительно установлено, что в районе спуска с виадука столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус «ПАЗ».

В салоне в момент аварии находились четыре человека. Никто из них за медицинской помощью не обратился.

После столкновения водитель грузовика покинул место происшествия. Сейчас его ищут. Также в полиции просят откликнуться очевидцев этого ДТП.

9 декабря сообщалось, что в Омске участковый на своем автомобиле сбил школьника. Тот перебегал дорогу в неположенном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
Названы российские регионы с ростом смертности в ДТП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019