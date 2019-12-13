Омская полиция ищет сбежавшего с места ДТП с автобусом водителя «Газели»

В Омске разыскивают водителя грузового автомобиля «Газель», который сбежал с места ДТП. Его машина столкнулась с пассажирским автобусом.

Как уточняет ИА «Город55», авария произошла 11 декабря, в среду, в районе 16:20. Предварительно установлено, что в районе спуска с виадука столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус «ПАЗ».

В салоне в момент аварии находились четыре человека. Никто из них за медицинской помощью не обратился.

После столкновения водитель грузовика покинул место происшествия. Сейчас его ищут. Также в полиции просят откликнуться очевидцев этого ДТП.

9 декабря сообщалось, что в Омске участковый на своем автомобиле сбил школьника. Тот перебегал дорогу в неположенном месте.