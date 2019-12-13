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Более 100 тюменцев умерли от пневмонии с начала 2019 года

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В Тюменской области принимаются меры для того, чтобы не допустить распространения пневмонии в регионе. С начала 2019 года зафиксировано более 100 смертельных случаев от этого заболевания.

Как пишет портал «Наш город», в нескольких школах области ввели утренний осмотр детей. В шести школах действует карантин. За первую неделю декабря врачи выявили 200 новых больных.

11 декабря сообщалось, что в Тюменской области корью заболели семь человек. По предварительным данным они контактировали с женщиной, приехавшей из ЯНАО. Она пробыла в регионе несколько дней.

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