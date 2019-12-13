В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли три человека

После пожара в частном доме в городском округе Раменское Московской области обнаружены тела трех погибших. Об этом 13 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что тела трех погибших извлекли из под завалов.

«В деревне Чулково произошло возгорание частного жилого дома. Пожар ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.

8 декабря в результате пожара в строительной бытовке в подмосковном городком округе Ступино погибли два человека.