Четырех человек госпитализировали из-за пожара в пятиэтажке в Перми

Ребенок и трое взрослых госпитализированы в результате возгорания в жилом доме в Перми. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС края.

«Поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на ул. Хабаровской в Железнодорожном районе Перми, в квартире на четвертом этаже <…> госпитализированы — подросток 14 лет и трое взрослых», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, 15 человек самостоятельно эвакуировались из дома, еще 12 — с помощью пожарных.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, отметили в пресс-службе. Причины происшествия устанавливаются.

5 декабря в Перми прошла акция в день 10-летней годовщины пожара в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек. Пламя распространилось по помещению после возгорания пиротехники. Совладелец заведения Анатолий Зак своей вины не признал. Всего по делу о пожаре осудили семь человек. Зак в 2018 году досрочно вышел на свободу после пересчета срока по новому закону «день за полтора». В 2013 году его приговорили к наказанию в виде девяти лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.