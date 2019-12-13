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Генассамблея ООН приняла три резолюции России о демилитаризации космоса

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Фото: Depositphotos
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Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняла Генассамблея ООН, сообщает 13 декабря «РИА Новости».

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Первый документ содержит призыв к государствам взять на себя политические обязательства «о неразмещении первыми оружия в космосе» и, тем самым, предотвратить возможную гонку вооружений в этой сфере.

Вторая озаглавлена «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

Третья резолюция рекомендуют государствам-членам ООН представлять информацию о том, какие практические шаги они предпринимают, чтобы повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космосе.

29 октября заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

По его словам, группировка спутников США численностью более 1000 единиц сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин подчеркнул, что размещение оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности на Земле.

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