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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

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Фото: TASS/Zuma
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Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости».

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Резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает в полном объеме выполнять международные соглашения.

Документ осуждает действия, идущие вразрез с договорами, поскольку они подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также неясной судьбы договора СНВ-3.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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