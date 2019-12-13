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Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

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Фото: TASS/Zuma
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Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

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В своей статье для издания «Европейская правда» дипломат заверил, что Москва попытается достигнуть «фрагментации Украины», в первую очередь гибридными средствами, но якобы не остановится в итоге ни перед чем.

Главную опасность Климкин видит в компромиссе по Донбассу.

Как пишет «РИА Новости», экс-министр видит три варианта разрешения ситуации в регионе. Среди них замораживание конфликта с прекращением огня, что закроет Киеву путь в НАТО и ЕС, достижение консенсуса с РФ, что якобы приведет к переходу ряда территорий под контроль Москвы, и «борьба до победы». Последний вариант, по его мнению, может не найти отклика у большинства украинцев, уставших от военных действий.

Комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже, Климкин расценил их как «ничью». По его словам, договоренность об обмене удерживаемыми лицами — позитивный шаг.

В то же время он заявил и об опасности достигнутых договоренностей. Климкин указал, что в итоговом коммюнике отсутствует слово «закон» об особом статусе Донбасса. Таким образом, Киеву предписано проработать не только закон, но и другие правовые акты, связанные со статусом региона.

«Нормандский саммит» (РФ, Украина, Германия, Франция) прошел 9 декабря в Париже.

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