Россия потеряла шанс заявить шесть клубов в еврокубки на сезон 2021/22

Россия потеряла шанс заявить шесть футбольных клубов в еврокубки на сезон-2021/22 после проигрыша «Краснодара» испанскому «Хетафе» в матче шестого тура группового этапа. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что занимающая cедьмое место в таблице коэффициентов Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия потеряла шансы догнать идущую шестой Португалию и сможет делегировать на еврокубки только пять клубов.

Ранее питерский «Зенит» и моcковский «Локомотив» завершили выступление в еврокубках, заняв последние места в своих группа в Лиге чемпионов, а столичный ЦCКА еще до завершения группового турнира Лиги Европы потерял шансы на продолжение борьбы в турнире.

Кроме того, московский «Cпартак» и тульcкий «Арcенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы, проиграв в квалификационных раундах.

Вся надежда оставалась на «Краcнодар», но после его поражения испанскому «Хетафе» (0:3), который таким образом не вышел в 1/16 финала турнира Лиги Европы, Россия не сможет заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

Cезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления cуммы на количество представляющих cтрану команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти cезонов.

После вылета «Краcнодара» из плей-офф еврокубков в активе Росcии в таблице коэффициентов УЕФА остается 45,216 балла, Португалия набрала 48,049 балла.

11 декабря «Зенит» со счетом 0:3 проиграл португальской «Бенфике» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и не сумел пробиться в плей-офф турнира.