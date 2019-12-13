«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

Российский «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» в гостевом матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и не смог пробиться в плей-офф еврокубков.

Встреча состоялась 12 декабря в Испании и завершилась поражением «Краснодара» со счетом 0:3. Голы забили игроки «Хетафе» Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте судья удалил защитника российской команды Александра Мартыновича, который заработал две желтые карточки.

«Краснодар» набрал девять очков и занял третье место в группе C, тем самым завершив свое выступление в Лиге Европы, пишет «РИА Новости».

В первом туре российских «быков» разгромил на выезде швейцарский «Базель» (0:5), а затем они потерпели домашнее поражение от «Хетафе» (1:2), однако сумели выправить критическое положение дел благодаря трем победам подряд.